Ціна Linq (LINQ)
Поточна ціна Linq (LINQ) сьогодні становить 0.00133693 USD з ринковою капіталізацією $ 133.69K USD. Ціна LINQ до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Linq:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.36K USD
- зміна ціни Linq протягом дня — +3.02%
- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Linq до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Linq до USD становила $ -0.0003787973.
За останні 60 днів зміна ціни Linq до USD становила $ -0.0008884349.
За останні 90 днів зміна ціни Linq до USD становила $ -0.02300726875231276.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3.02%
|30 днів
|$ -0.0003787973
|-28.33%
|60 днів
|$ -0.0008884349
|-66.45%
|90 днів
|$ -0.02300726875231276
|-94.50%
Останній аналіз цін Linq: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.44%
+3.02%
+0.90%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Empowering a Hybrid Future: Building a Connected Tomorrow. At LINQ, we are proud to introduce an all-encompassing ecosystem that revolutionizes the way you interact, engage, and transact in the decentralized world. We are meticulously developing a seamless utility platform that encompasses a variety of experiences, within the defi, and social media industries. all designed to provide you with an unparalleled experience. Founded in 2023 by three visionary minds – At LINQ GROUP, we believe that the future of technology lies in the power of collaboration and decentralization. Our platform harnesses the potential of blockchain and cryptocurrency to create a seamless and secure ecosystem where users can build meaningful connections, engage in dynamic communities, and explore endless opportunities.
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