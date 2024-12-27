Сьогоднішня ціна Linq (LINQ)

Поточна ціна Linq (LINQ) сьогодні становить 0.00133693 USD з ринковою капіталізацією $ 133.69K USD. Ціна LINQ до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Linq:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.36K USD

- зміна ціни Linq протягом дня — +3.02%

- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD

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