Ціна Linpuss (LPUSS)
Поточна ціна Linpuss (LPUSS) сьогодні становить 0.0013406 USD з ринковою капіталізацією $ 1.34M USD. Ціна LPUSS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Linpuss:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.58K USD
- зміна ціни Linpuss протягом дня — +1.75%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Linpuss до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Linpuss до USD становила $ +0.0012925988.
За останні 60 днів зміна ціни Linpuss до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Linpuss до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.75%
|30 днів
|$ +0.0012925988
|+96.42%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Linpuss: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.44%
+1.75%
+35.59%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Linpuss is a memecoin on the L2, Linea. The name comes from the word Linea, hence Lin, and Puss represents the cat. The project aims to establish itself, and already has, as the biggest cat memecoin on the Linea L2. Linpuss is growing a loyal community of holders and has an NFT collection plans as well as DAO mechanics for NFT and token holders. The project is transparent with members to drive growth in direction of the community's vision. The strong relationship with Linea team, DEXs and contacts with CEXs will make for a smooth and healthy growth over the next months.
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