Сьогоднішня ціна Linpuss (LPUSS)

Поточна ціна Linpuss (LPUSS) сьогодні становить 0.0013406 USD з ринковою капіталізацією $ 1.34M USD. Ціна LPUSS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Linpuss:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.58K USD

- зміна ціни Linpuss протягом дня — +1.75%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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