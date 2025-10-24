Інформація щодо ціни Linos AI (LNS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,45% Зміна ціни (1 дн.) +21,51% Зміна ціни (за 7 дн.) -14,66% Зміна ціни (за 7 дн.) -14,66%

Актуальна ціна Linos AI (LNS) становить --. За останні 24 години LNS торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум LNS становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то LNS змінився на -0,45% за останню годину, +21,51% за 24 години та на -14,66% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Linos AI (LNS)

Ринкова капіталізація $ 52,59K$ 52,59K $ 52,59K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 52,59K$ 52,59K $ 52,59K Циркуляційне постачання 934,65M 934,65M 934,65M Загальна пропозиція 934 653 578,088975 934 653 578,088975 934 653 578,088975

Поточна ринкова капіталізація Linos AI — $ 52,59K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція LNS — 934,65M, зі загальною пропозицією 934653578.088975. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 52,59K.