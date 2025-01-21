Ціна Links (LINKS)
Поточна ціна Links (LINKS) сьогодні становить 0.0053906 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LINKS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Links:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 20.97 USD
- зміна ціни Links протягом дня — +0.93%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Links до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Links до USD становила $ +0.0001176261.
За останні 60 днів зміна ціни Links до USD становила $ +0.0000920051.
За останні 90 днів зміна ціни Links до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.93%
|30 днів
|$ +0.0001176261
|+2.18%
|60 днів
|$ +0.0000920051
|+1.71%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Links: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+0.93%
-0.82%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
LINKS Token to unify, promote, and made easily useful across all our and affiliates’ job-boards, marketplace, payroll, and employee benefits platforms from Asia to the world.
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