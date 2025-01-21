Ціна LinkPool (LPL)
Поточна ціна LinkPool (LPL) сьогодні становить 0.424535 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LPL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності LinkPool:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 395.59 USD
- зміна ціни LinkPool протягом дня — +0.48%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни LinkPool до USD становила $ +0.00201472.
За останні 30 днів зміна ціни LinkPool до USD становила $ +0.0007097376.
За останні 60 днів зміна ціни LinkPool до USD становила $ +0.3956428035.
За останні 90 днів зміна ціни LinkPool до USD становила $ +0.25177464900762906.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00201472
|+0.48%
|30 днів
|$ +0.0007097376
|+0.17%
|60 днів
|$ +0.3956428035
|+93.19%
|90 днів
|$ +0.25177464900762906
|+145.74%
Останній аналіз цін LinkPool: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.62%
+0.48%
-0.16%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
LinkPool is a leading Chainlink node service provider with the goal of providing tools and services that benefit the Chainlink ecosystem. Our aims include lowering the barrier to entry to staking on Chainlink nodes, easing the amount of technical experience required to run a Chainlink node and providing smart contract creators with the tools to easily search and identify Chainlink nodes that can suit their data requirements. You can earn a share of the fees earned by LinkPool once you stake LPL in their platform
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