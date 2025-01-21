Ціна LINKFI (LINKFI)
Поточна ціна LINKFI (LINKFI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LINKFI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності LINKFI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 37.52 USD
- зміна ціни LINKFI протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни LINKFI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни LINKFI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни LINKFI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни LINKFI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-1.29%
|60 днів
|$ 0
|+4.16%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін LINKFI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-2.91%
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