Ціна Linkeye (LET)
Поточна ціна Linkeye (LET) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 115.56K USD. Ціна LET до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Linkeye:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 630.54 USD
- зміна ціни Linkeye протягом дня — -0.33%
- циркуляційна пропозиція – 624.04M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Linkeye до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Linkeye до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Linkeye до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Linkeye до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.33%
|30 днів
|$ 0
|-3.15%
|60 днів
|$ 0
|-3.37%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Linkeye: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-13.05%
-0.33%
-24.82%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
LinkEye is a Hyperledger Fabric based consortium-blockchain solution tofacilitate global credit alliance. Utilizating blockchain technology and credit economy model enables Linkeye to create a shared list of untrusted profiles within the credit alliance through connecting isolated islands of credit data, creating a comprehensive, reliable credit database. This serves to boost and supplement the credit system of society, eventually achieving the end goal of creating fairness in credit access for all.
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