Ціна Linked Finance World (LFW)
Поточна ціна Linked Finance World (LFW) сьогодні становить 0.00225482 USD з ринковою капіталізацією $ 37.12K USD. Ціна LFW до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Linked Finance World:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 755.17 USD
- зміна ціни Linked Finance World протягом дня — +0.55%
- циркуляційна пропозиція – 16.49M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Linked Finance World до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Linked Finance World до USD становила $ +0.0000044458.
За останні 60 днів зміна ціни Linked Finance World до USD становила $ +0.0001418919.
За останні 90 днів зміна ціни Linked Finance World до USD становила $ -0.000223345243153167.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.55%
|30 днів
|$ +0.0000044458
|+0.20%
|60 днів
|$ +0.0001418919
|+6.29%
|90 днів
|$ -0.000223345243153167
|-9.01%
Останній аналіз цін Linked Finance World: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.30%
+0.55%
+18.68%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Linked Finance World is a community-driven platform with a suite of leading products of decentralized applications (DApps) including DEX Aggregator, Launchpad, and various earn, stake yields products. Our mission is to link blockchain networks to enhance user experience and benefits.
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