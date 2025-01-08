Сьогоднішня ціна Linked Finance World (LFW)

Поточна ціна Linked Finance World (LFW) сьогодні становить 0.00225482 USD з ринковою капіталізацією $ 37.12K USD. Ціна LFW до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Linked Finance World:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 755.17 USD

- зміна ціни Linked Finance World протягом дня — +0.55%

- циркуляційна пропозиція – 16.49M USD

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