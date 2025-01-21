Сьогоднішня ціна LINK yVault (YVLINK)

Поточна ціна LINK yVault (YVLINK) сьогодні становить 24.47 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна YVLINK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності LINK yVault:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD

- зміна ціни LINK yVault протягом дня — -0.10%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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