Ціна LINK yVault (YVLINK)
Поточна ціна LINK yVault (YVLINK) сьогодні становить 24.47 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна YVLINK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності LINK yVault:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни LINK yVault протягом дня — -0.10%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни LINK yVault до USD становила $ -0.0265153445239.
За останні 30 днів зміна ціни LINK yVault до USD становила $ +2.0805739850.
За останні 60 днів зміна ціни LINK yVault до USD становила $ +14.4707774070.
За останні 90 днів зміна ціни LINK yVault до USD становила $ +12.453001202881058.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0265153445239
|-0.10%
|30 днів
|$ +2.0805739850
|+8.50%
|60 днів
|$ +14.4707774070
|+59.14%
|90 днів
|$ +12.453001202881058
|+103.63%
Останній аналіз цін LINK yVault: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.45%
-0.10%
+23.36%
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