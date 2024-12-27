Ціна Lingyan (LINGYAN)
Поточна ціна Lingyan (LINGYAN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 104.26K USD. Ціна LINGYAN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Lingyan:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.76K USD
- зміна ціни Lingyan протягом дня — -1.62%
- циркуляційна пропозиція – 999.91M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Lingyan до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Lingyan до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Lingyan до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Lingyan до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.62%
|30 днів
|$ 0
|-85.03%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Lingyan: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.57%
-1.62%
-3.84%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$Lingyan is a meme token designed to bring fun and community engagement to the cryptocurrency space. It aims to combine humor with innovative blockchain technology, creating a vibrant ecosystem where users can participate in various activities, including trading, staking, and community events. The project emphasizes inclusivity and aims to build a strong community around the token, leveraging social media and memes to enhance visibility and engagement.
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