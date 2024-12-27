Сьогоднішня ціна Lingyan (LINGYAN)

Поточна ціна Lingyan (LINGYAN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 104.26K USD. Ціна LINGYAN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Lingyan:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.76K USD

- зміна ціни Lingyan протягом дня — -1.62%

- циркуляційна пропозиція – 999.91M USD

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