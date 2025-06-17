Сьогоднішня ціна LINEUP (MBS)

Поточна ціна LINEUP (MBS) сьогодні становить 0.00310297 USD з ринковою капіталізацією $ 1.94M USD. Ціна MBS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності LINEUP:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни LINEUP протягом дня — -2.16%

- циркуляційна пропозиція – 625.44M USD

Отримуйте оновлення цін MBS до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни MBS.