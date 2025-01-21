Ціна LiNEAR Protocol LNR (LNR)
Поточна ціна LiNEAR Protocol LNR (LNR) сьогодні становить 0.00389323 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LNR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності LiNEAR Protocol LNR:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.07K USD
- зміна ціни LiNEAR Protocol LNR протягом дня — -4.35%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни LiNEAR Protocol LNR до USD становила $ -0.000177347688662175.
За останні 30 днів зміна ціни LiNEAR Protocol LNR до USD становила $ -0.0015186583.
За останні 60 днів зміна ціни LiNEAR Protocol LNR до USD становила $ +0.0002768012.
За останні 90 днів зміна ціни LiNEAR Protocol LNR до USD становила $ +0.0017912867633675878.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000177347688662175
|-4.35%
|30 днів
|$ -0.0015186583
|-39.00%
|60 днів
|$ +0.0002768012
|+7.11%
|90 днів
|$ +0.0017912867633675878
|+85.22%
Останній аналіз цін LiNEAR Protocol LNR: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.68%
-4.35%
+8.93%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
LiNEAR Protocol is an omnichain liquidity staking/restaking platform and the largest DeFi protocol on NEAR.
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