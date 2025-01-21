Сьогоднішня ціна LiNEAR Protocol LNR (LNR)

Поточна ціна LiNEAR Protocol LNR (LNR) сьогодні становить 0.00389323 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LNR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності LiNEAR Protocol LNR:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.07K USD

- зміна ціни LiNEAR Protocol LNR протягом дня — -4.35%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін LNR до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни LNR.