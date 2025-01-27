Сьогоднішня ціна LineaBank (LAB)

Поточна ціна LineaBank (LAB) сьогодні становить 0.03820492 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LAB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності LineaBank:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 172.54K USD

- зміна ціни LineaBank протягом дня — +0.30%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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