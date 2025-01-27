Ціна LineaBank (LAB)
Поточна ціна LineaBank (LAB) сьогодні становить 0.03820492 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LAB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності LineaBank:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 172.54K USD
- зміна ціни LineaBank протягом дня — +0.30%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни LineaBank до USD становила $ +0.00011237.
За останні 30 днів зміна ціни LineaBank до USD становила $ -0.0128185376.
За останні 60 днів зміна ціни LineaBank до USD становила $ -0.0100906987.
За останні 90 днів зміна ціни LineaBank до USD становила $ +0.005350127645198055.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00011237
|+0.30%
|30 днів
|$ -0.0128185376
|-33.55%
|60 днів
|$ -0.0100906987
|-26.41%
|90 днів
|$ +0.005350127645198055
|+16.28%
Останній аналіз цін LineaBank: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.02%
+0.30%
-9.98%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
LineaBank is a simple yet outstanding lending protocol, built on the Linea, ConsenSys' zkEVM, is a blockchain protocol based on Ethereum virtual machine technology that provides privacy protection and scalability. LineaBank’s non-custodial lending platform gives users full control over their funds and offers competitive interest rates through a decentralized market that eliminates intermediaries.
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