Сьогоднішня ціна Linde xStock

Поточна ціна Linde xStock (LINX) сьогодні становить $ 495,09, зі зміною 2,42% за останні 24 години. Поточний курс конвертації LINX до USD становить $ 495,09 за LINX.

Linde xStock наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 263 741, з циркуляційною пропозицією у 532,72 LINX. Протягом останніх 24 годин LINX торгувався між $ 483,36 (мінімум) та $ 495,09 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 555,96, тоді як історичний мінімум — $ 385,09.

У короткостроковій динаміці LINX змінився на 0,00% за останню годину та на +2,89% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 1,72.

Ринкова інформація щодо Linde xStock (LINX)

Ринкова капіталізація $ 263,74K$ 263,74K $ 263,74K Обсяг (за 24 год) $ 1,72$ 1,72 $ 1,72 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 118,28M$ 118,28M $ 118,28M Циркуляційне постачання 532,72 532,72 532,72 Загальна пропозиція 238 916,6136339264 238 916,6136339264 238 916,6136339264

Поточна ринкова капіталізація Linde xStock — $ 263,74K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1,72. Циркуляційна пропозиція LINX — 532,72, зі загальною пропозицією 238916.6136339264. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 118,28M.