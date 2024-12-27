Ціна Linda (LINDA)
Поточна ціна Linda (LINDA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 622.49K USD. Ціна LINDA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Linda:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 770.66 USD
- зміна ціни Linda протягом дня — +0.62%
- циркуляційна пропозиція – 93.37B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Linda до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Linda до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Linda до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Linda до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.62%
|30 днів
|$ 0
|-15.33%
|60 днів
|$ 0
|-21.01%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Linda: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.18%
+0.62%
+4.47%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Linda is a memecoin launched on the Linea Network with the purpose to help grow the community and promote the Linea Ecosystem by bring more users onto the network.
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