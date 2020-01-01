Токеноміка Lin Gang Melon (LINGANG) Дізнайтеся ключову інформацію про Lin Gang Melon (LINGANG), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

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Токеноміка та аналіз ціни Lin Gang Melon (LINGANG) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Lin Gang Melon (LINGANG), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 708,46K $ 708,46K $ 708,46K Загальна пропозиція: $ 999,99M $ 999,99M $ 999,99M Циркуляційна пропозиція: $ 999,99M $ 999,99M $ 999,99M FDV (повністю розведена вартість): $ 708,46K $ 708,46K $ 708,46K Історичний максимум: $ 0,00359598 $ 0,00359598 $ 0,00359598 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00070846 $ 0,00070846 $ 0,00070846 Дізнайтеся більше про ціну Lin Gang Melon (LINGANG)

Токеноміка Lin Gang Melon (LINGANG): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Lin Gang Melon (LINGANG) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів LINGANG, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів LINGANG, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку LINGANG, досліджуйте ціну токена LINGANG в реальному часі!

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