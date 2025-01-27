Ціна Limoverse (LIMO)
Поточна ціна Limoverse (LIMO) сьогодні становить 0.0101437 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LIMO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Limoverse:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 168.58K USD
- зміна ціни Limoverse протягом дня — -3.54%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Limoverse до USD становила $ -0.00037293105784544.
За останні 30 днів зміна ціни Limoverse до USD становила $ +0.0021892315.
За останні 60 днів зміна ціни Limoverse до USD становила $ +0.0211502079.
За останні 90 днів зміна ціни Limoverse до USD становила $ +0.00616513284316818.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00037293105784544
|-3.54%
|30 днів
|$ +0.0021892315
|+21.58%
|60 днів
|$ +0.0211502079
|+208.51%
|90 днів
|$ +0.00616513284316818
|+154.96%
Останній аналіз цін Limoverse: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.92%
-3.54%
-7.75%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The health & wellness ecosystem built on Web 3. Powered by the utility token LIMO. LIMOVERSE is an ultimate health & wellness ecosystem built on blockchain which will reward the users for staying healthy using our utility token called LIMO. It will be a destination where both health & wellness seekers and providers come together and share their services, knowledge, products etc for which they get rewarded. There are multiple projects inside LIMOVERSE. The projects inside Limoverse are: 1) HEALTHFi - Walk, jog, run or burn your calories and earn your rewards on a daily basis. 2) MODIFi - Be part of our personalized wellness program called EPLIMO (Epigenetic Lifestyle Modification) and start earning for maintaining your health on a daily basis. 3) PARTNERVERSE - Health & wellness practitioners and institutions can be part of Limoverse where they can offer their products/services/knowledge to the entire community. 4) CREATFi - This is for the creator economy. Creators can create and share their valuable contents and get rewarded in LIMOs. 5) DATAFi - Share your health data with research companies inside the LIMOVERSE ecosystem and get rewarded in LIMOs. 6) GAMEFi - Create your avatar, play and win the games inside LIMOVERSE and get rewarded in LIMOs. (Launching in 2024) 7) METAFi - Limoverse will be launching it metaverse called LIMO VALLEY by mid of April, 2023. It will be a virtual destination where you can do your exercise and various health practices in the metaverse which is a 5D experience. Users can consult virtually with practitioners who own centres in the LIMO VALLEY & each of these centres will be an NFT which will be owned by the practitioners.
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