Сьогоднішня ціна LimoncelloAI (LIMON)

Поточна ціна LimoncelloAI (LIMON) сьогодні становить 0.00215455 USD з ринковою капіталізацією $ 21.55K USD. Ціна LIMON до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності LimoncelloAI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 46.37 USD

- зміна ціни LimoncelloAI протягом дня — +0.41%

- циркуляційна пропозиція – 10.00M USD

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