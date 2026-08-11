Що таке Limocoin Swap?

Limocoin Swap — це токен, створений для сприяння розвитку ринкових рішень на основі принципів криптоактивів. Його підтримує потужна спільнота, яка протягом чотирьох років формувалася компанією GIT S.A., дочірньою компанією материнської компанії SIMTREX COMMERCIAL BROKERS LLC.

Яка зараз ціна Limocoin Swap?

Limocoin Swap торгують за ₴, що відображає зміну ціни на рівні 2.00% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як LMCSWAP порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні 2.00% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо LMCSWAP перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як Limocoin Swap виглядає у порівнянні з токенами категорії Decentralized Finance (DeFi),BNB Chain Ecosystem?

У сегменті Decentralized Finance (DeFi),BNB Chain Ecosystem LMCSWAP демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація Limocoin Swap?

Ринкова капіталізація ₴21617784.89723568128000 розташовує LMCSWAP на #3625 місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴ до ₴, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують LMCSWAP?

Limocoin Swap згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку LMCSWAP?

З 1176575426.402695 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.