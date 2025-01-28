Сьогоднішня ціна Liminal Agent by Virtuals (LMNL)

Поточна ціна Liminal Agent by Virtuals (LMNL) сьогодні становить 0.00196899 USD з ринковою капіталізацією $ 1.86M USD. Ціна LMNL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Liminal Agent by Virtuals:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 92.71K USD

- зміна ціни Liminal Agent by Virtuals протягом дня — -1.88%

- циркуляційна пропозиція – 946.61M USD

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