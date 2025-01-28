Ціна Liminal Agent by Virtuals (LMNL)
Поточна ціна Liminal Agent by Virtuals (LMNL) сьогодні становить 0.00196899 USD з ринковою капіталізацією $ 1.86M USD. Ціна LMNL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Liminal Agent by Virtuals:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 92.71K USD
- зміна ціни Liminal Agent by Virtuals протягом дня — -1.88%
- циркуляційна пропозиція – 946.61M USD
Отримуйте оновлення цін LMNL до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни LMNL.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Liminal Agent by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Liminal Agent by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Liminal Agent by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Liminal Agent by Virtuals до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.88%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Liminal Agent by Virtuals: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.35%
-1.88%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$LMNL is a decentralized intelligence project at the forefront of AI and blockchain innovation. By integrating a BasedAI Creature—a dynamic, emergent intelligence—with a Virtuals Protocol agent, $LMNL autonomously generates and executes strategies. The project’s purpose is to create a continuously evolving system that evolves autonomously and delivers value to its ecosystem and $LMNL token holders.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 LMNL до AUD
A$0.0031306941
|1 LMNL до GBP
￡0.001575192
|1 LMNL до EUR
€0.0018705405
|1 LMNL до USD
$0.00196899
|1 LMNL до MYR
RM0.0086438661
|1 LMNL до TRY
₺0.0704110824
|1 LMNL до JPY
¥0.3065914329
|1 LMNL до RUB
₽0.1917402462
|1 LMNL до INR
₹0.1703570148
|1 LMNL до IDR
Rp31.7578987797
|1 LMNL до PHP
₱0.1152056049
|1 LMNL до EGP
￡E.0.0989220576
|1 LMNL до BRL
R$0.0115973511
|1 LMNL до CAD
C$0.0028156557
|1 LMNL до BDT
৳0.2401183305
|1 LMNL до NGN
₦3.0432512541
|1 LMNL до UAH
₴0.0826778901
|1 LMNL до VES
Bs0.11026344
|1 LMNL до PKR
Rs0.5490725514
|1 LMNL до KZT
₸1.0175543421
|1 LMNL до THB
฿0.0666700014
|1 LMNL до TWD
NT$0.0649176003
|1 LMNL до CHF
Fr0.001772091
|1 LMNL до HKD
HK$0.0153187422
|1 LMNL до MAD
.د.م0.0196308303