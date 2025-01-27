Ціна Lily (LIY)
Поточна ціна Lily (LIY) сьогодні становить 0.00200073 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LIY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Lily:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 891.52K USD
- зміна ціни Lily протягом дня — -16.66%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Lily до USD становила $ -0.000400002247907148.
За останні 30 днів зміна ціни Lily до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Lily до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Lily до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000400002247907148
|-16.66%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Lily: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.40%
-16.66%
-22.90%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Lily project is a next-generation live commerce with web3 token incentive protocol. Lily aims to unify the web3 commerce market in the A.P.A.C. market. Through the Lily platform, users can interact with creators, purchase goods, and earn token incentives. We achieved three important things past two quarters til now. First, we successfully closed our fundraising and team setup. Second, we had a strong community. Third, we’re ready to launch our services. Our CEO is a bilingual influencer in several APAC regions. Also we have a strong and active web3 community. Keep growing our community and listing more exchanges are the most important part of the upcoming year.
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