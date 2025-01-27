Сьогоднішня ціна Lily (LIY)

Поточна ціна Lily (LIY) сьогодні становить 0.00200073 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LIY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Lily:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 891.52K USD

- зміна ціни Lily протягом дня — -16.66%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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