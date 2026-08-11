Сьогоднішня ціна Liluni

Поточна ціна Liluni (LILUNI) сьогодні становить $ 0, зі зміною 33,45% за останні 24 години. Поточний курс конвертації LILUNI до USD становить $ 0 за LILUNI.

Liluni наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 941 469, з циркуляційною пропозицією у 1,00B LILUNI. Протягом останніх 24 годин LILUNI торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0,00162359 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00506463, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці LILUNI змінився на -8,46% за останню годину та на -38,88% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 413,54K.

Ринкова інформація щодо Liluni (LILUNI)

Ринкова капіталізація $ 941,47K$ 941,47K $ 941,47K Обсяг (за 24 год) $ 413,54K$ 413,54K $ 413,54K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 941,47K$ 941,47K $ 941,47K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Liluni — $ 941,47K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 413,54K. Циркуляційна пропозиція LILUNI — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 941,47K.