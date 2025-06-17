Сьогоднішня ціна LilManyu (MANYU)

Поточна ціна LilManyu (MANYU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 61.97K USD. Ціна MANYU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності LilManyu:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни LilManyu протягом дня — -23.92%

- циркуляційна пропозиція – 10.00B USD

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