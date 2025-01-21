Ціна LILLIUS (LLT)
Поточна ціна LILLIUS (LLT) сьогодні становить 0.00186936 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LLT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності LILLIUS:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.35K USD
- зміна ціни LILLIUS протягом дня — -7.14%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни LILLIUS до USD становила $ -0.000143793708856707.
За останні 30 днів зміна ціни LILLIUS до USD становила $ -0.0006228922.
За останні 60 днів зміна ціни LILLIUS до USD становила $ -0.0006144096.
За останні 90 днів зміна ціни LILLIUS до USD становила $ -0.0011467038724028963.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000143793708856707
|-7.14%
|30 днів
|$ -0.0006228922
|-33.32%
|60 днів
|$ -0.0006144096
|-32.86%
|90 днів
|$ -0.0011467038724028963
|-38.01%
Останній аналіз цін LILLIUS: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.49%
-7.14%
-1.57%
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