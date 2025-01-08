Ціна lilcat (LILCAT)
Поточна ціна lilcat (LILCAT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 19.33K USD. Ціна LILCAT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності lilcat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 31.41 USD
- зміна ціни lilcat протягом дня — -2.29%
- циркуляційна пропозиція – 999.97M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни lilcat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни lilcat до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни lilcat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни lilcat до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.29%
|30 днів
|$ 0
|-16.75%
|60 днів
|$ 0
|-11.72%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін lilcat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.22%
-2.29%
+2.09%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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