Сьогоднішня ціна LilAI (LILAI)

Поточна ціна LilAI (LILAI) сьогодні становить 0.00322065 USD з ринковою капіталізацією $ 2.31M USD. Ціна LILAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності LilAI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 151.10K USD

- зміна ціни LilAI протягом дня — +7.95%

- циркуляційна пропозиція – 715.78M USD

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