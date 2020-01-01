Токеноміка Lil Pump (LILPUMP) Дізнайтеся ключову інформацію про Lil Pump (LILPUMP), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Lil Pump (LILPUMP) $LILPUMP, the first-ever celebrity takeover on Solana. This token is run by its holders with support from platinum recording artist, Lil Pump! Офіційний вебсайт: http://www.lilpump.fun/ Купити LILPUMP зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Lil Pump (LILPUMP) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Lil Pump (LILPUMP), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 57,61K $ 57,61K $ 57,61K Загальна пропозиція: $ 989,91M $ 989,91M $ 989,91M Циркуляційна пропозиція: $ 989,91M $ 989,91M $ 989,91M FDV (повністю розведена вартість): $ 57,61K $ 57,61K $ 57,61K Історичний максимум: $ 0,00225948 $ 0,00225948 $ 0,00225948 Історичний мінімум: $ 0,00005209 $ 0,00005209 $ 0,00005209 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Lil Pump (LILPUMP)

Токеноміка Lil Pump (LILPUMP): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Lil Pump (LILPUMP) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів LILPUMP, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів LILPUMP, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку LILPUMP, досліджуйте ціну токена LILPUMP в реальному часі!

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