Ціна Lil Frog (LILFROG)

Графік ціни Lil Frog (LILFROG) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 19:49:39 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Lil Frog (LILFROG) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,0158498
$ 0,0158498$ 0,0158498

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0,00%

0,00%

Актуальна ціна Lil Frog (LILFROG) становить --. За останні 24 години LILFROG торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум LILFROG становить $ 0,0158498, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то LILFROG змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на 0,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Lil Frog (LILFROG)

$ 10,71K
$ 10,71K$ 10,71K

--
----

$ 10,71K
$ 10,71K$ 10,71K

1,00B
1,00B 1,00B

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Lil Frog — $ 10,71K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція LILFROG — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 10,71K.

Історія ціни Lil Frog (LILFROG) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Lil Frog до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Lil Frog до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Lil Frog до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Lil Frog до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ 0-4,21%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке Lil Frog (LILFROG)

Hedz Frog is a community-driven memecoin built on the Ethereum network, inspired by the unstoppable energy of internet culture and the legendary meme frog character. The project aims to combine fun, creativity, and decentralized finance into one movement. Hedz Frog isn’t just a token—it’s your best friend in the crypto world, symbolizing strength, humor, and unity. By joining, holders become part of a vibrant ecosystem where memes, community, and blockchain merge to create a powerful cultural and financial phenomenon.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку.

Прогноз ціни Lil Frog (USD)

Скільки коштуватиме Lil Frog (LILFROG) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Lil Frog (LILFROG) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Lil Frog.

Токеноміка Lil Frog (LILFROG)

Розуміння токеноміки Lil Frog (LILFROG) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена LILFROG зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Lil Frog (LILFROG)

Скільки сьогодні коштує Lil Frog (LILFROG)?
Актуальна ціна LILFROG у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна LILFROG до USD?
Поточна ціна LILFROG до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Lil Frog?
Ринкова капіталізація LILFROG — $ 10,71K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція LILFROG?
Циркуляційна пропозиція LILFROG — 1,00B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) LILFROG?
LILFROG досяг історичної максимальної ціни у 0,0158498 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) LILFROG?
Історична мінімальна ціна LILFROG становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі LILFROG?
Актуальний обсяг торгівлі LILFROG за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна LILFROG цього року?
LILFROG може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни LILFROG для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для Lil Frog (LILFROG)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

