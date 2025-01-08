Сьогоднішня ціна LIL BUB (BUB)

Поточна ціна LIL BUB (BUB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 54.40K USD. Ціна BUB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності LIL BUB:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 34.51 USD

- зміна ціни LIL BUB протягом дня — -0.58%

- циркуляційна пропозиція – 999.86M USD

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