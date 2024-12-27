Ціна Lil Brett (LILB)
Поточна ціна Lil Brett (LILB) сьогодні становить 0.00073682 USD з ринковою капіталізацією $ 736.82K USD. Ціна LILB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Lil Brett:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.76K USD
- зміна ціни Lil Brett протягом дня — +4.19%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Lil Brett до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Lil Brett до USD становила $ -0.0004362339.
За останні 60 днів зміна ціни Lil Brett до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Lil Brett до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+4.19%
|30 днів
|$ -0.0004362339
|-59.20%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Lil Brett: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.66%
+4.19%
+0.65%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Lil Brett is a fun and vibrant derivative meme token celebrating creativity, hip-hop culture, and artistic expression. Inspired by the meme universe and rap narratives, Lil Brett combines amazing artwork with a laid-back, community-focused vibe. This token brings together fans of hip-hop, meme culture, and crypto innovation, all while offering a playful and entertaining project that’s “just for fun.”
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