Сьогоднішня ціна Lil Brett (LILB)

Поточна ціна Lil Brett (LILB) сьогодні становить 0.00073682 USD з ринковою капіталізацією $ 736.82K USD. Ціна LILB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Lil Brett:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.76K USD

- зміна ціни Lil Brett протягом дня — +4.19%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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