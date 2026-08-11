Скільки коштує Lil Bean зараз?

Lil Bean зараз торгуються по ціні ₴, з рухом ціни --% за останні 24 години. Ця актуальна ціна дає уявлення про реальну ринкову активність та настрій інвесторів.

Чи зростатиме чи зменшуватиметься BEAN сьогодні?

BEAN продемонстрував зміну ціни за останні 24 години, що відображає реакцію ринку на останні новини, обсяг торгів та події в екосистемі Meme,Base Ecosystem,Base Meme.

Наскільки популярний Lil Bean сьогодні?

Токен зареєстрував обсяг торгів за 24 години в розмірі ₴--, що свідчить про те, скільки трейдерів активно купують або продають BEAN.

Що відрізняє Lil Bean від інших криптоактивів?

Як частина категорії Meme,Base Ecosystem,Base Meme та створений на мережі --, BEAN пропонує конкретне призначення та роль в своїй екосистемі, яке може включати платежі, стекінг, управління або специфічні випадки використання.

Скільки BEAN існує на ринку?

Сьогодні в обігу знаходиться 1000000000.0 токенів, що допомагає визначити дефіцит токенів та загальну ринкову вартість.

Яка максимальна та мінімальна ціна Lil Bean за всю історію?

Найвища зафіксована ціна токена (ATH) становить ₴, а найнижча точка (ATL) — ₴, що надає важливий контекст для довгострокових інвесторів, які оцінюють цінові цикли.