Інформація щодо ціни likes (LIKES) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,39% Зміна ціни (1 дн.) +14,56% Зміна ціни (за 7 дн.) -18,70% Зміна ціни (за 7 дн.) -18,70%

Актуальна ціна likes (LIKES) становить --. За останні 24 години LIKES торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум LIKES становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то LIKES змінився на +0,39% за останню годину, +14,56% за 24 години та на -18,70% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо likes (LIKES)

Ринкова капіталізація $ 496,29K$ 496,29K $ 496,29K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 729,83K$ 729,83K $ 729,83K Циркуляційне постачання 68,00B 68,00B 68,00B Загальна пропозиція 99 999 999 999,99998 99 999 999 999,99998 99 999 999 999,99998

Поточна ринкова капіталізація likes — $ 496,29K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція LIKES — 68,00B, зі загальною пропозицією 99999999999.99998. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 729,83K.