Сьогоднішня ціна LikeCoin

Поточна ціна LikeCoin (LIKE) сьогодні становить $ 0,00224474, зі зміною 0,06% за останні 24 години. Поточний курс конвертації LIKE до USD становить $ 0,00224474 за LIKE.

LikeCoin наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 2 777 070, з циркуляційною пропозицією у 1,24B LIKE. Протягом останніх 24 годин LIKE торгувався між $ 0,00224393 (мінімум) та $ 0,00224586 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,02213434, тоді як історичний мінімум — $ 0,00115094.

У короткостроковій динаміці LIKE змінився на -- за останню годину та на +2,28% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 12,22.

Ринкова інформація щодо LikeCoin (LIKE)

Ринкова капіталізація $ 2,78M$ 2,78M $ 2,78M Обсяг (за 24 год) $ 12,22$ 12,22 $ 12,22 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 3,37M$ 3,37M $ 3,37M Циркуляційне постачання 1,24B 1,24B 1,24B Загальна пропозиція 1 500 000 000,0 1 500 000 000,0 1 500 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація LikeCoin — $ 2,78M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 12,22. Циркуляційна пропозиція LIKE — 1,24B, зі загальною пропозицією 1500000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 3,37M.