Ціна Lightning Protocol (LIGHT)
Поточна ціна Lightning Protocol (LIGHT) сьогодні становить 0.00742453 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LIGHT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Lightning Protocol:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 70.71 USD
- зміна ціни Lightning Protocol протягом дня — -1.28%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін LIGHT до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни LIGHT.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Lightning Protocol до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Lightning Protocol до USD становила $ -0.0000495379.
За останні 60 днів зміна ціни Lightning Protocol до USD становила $ -0.0023051212.
За останні 90 днів зміна ціни Lightning Protocol до USD становила $ -0.008410941521391864.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.28%
|30 днів
|$ -0.0000495379
|-0.66%
|60 днів
|$ -0.0023051212
|-31.04%
|90 днів
|$ -0.008410941521391864
|-53.11%
Останній аналіз цін Lightning Protocol: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.01%
-1.28%
-2.21%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The first fully deflationary elastic supply protocol which expands supply by 50% of the Tokens burnt through fees during each cycle.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 LIGHT до AUD
A$0.0118050027
|1 LIGHT до GBP
￡0.0060138693
|1 LIGHT до EUR
€0.0071275488
|1 LIGHT до USD
$0.00742453
|1 LIGHT до MYR
RM0.0331876491
|1 LIGHT до TRY
₺0.2642390227
|1 LIGHT до JPY
¥1.1510248859
|1 LIGHT до RUB
₽0.7498032847
|1 LIGHT до INR
₹0.6413309014
|1 LIGHT до IDR
Rp121.7135870832
|1 LIGHT до PHP
₱0.4335183067
|1 LIGHT до EGP
￡E.0.3736023496
|1 LIGHT до BRL
R$0.0447699159
|1 LIGHT до CAD
C$0.0106913232
|1 LIGHT до BDT
৳0.9052729429
|1 LIGHT до NGN
₦11.5287359387
|1 LIGHT до UAH
₴0.3135379019
|1 LIGHT до VES
Bs0.40092462
|1 LIGHT до PKR
Rs2.0704044358
|1 LIGHT до KZT
₸3.938713165
|1 LIGHT до THB
฿0.25243402
|1 LIGHT до TWD
NT$0.2426336404
|1 LIGHT до CHF
Fr0.006682077
|1 LIGHT до HKD
HK$0.0577628434
|1 LIGHT до MAD
.د.م0.0743937906