Сьогоднішня ціна Lightning Protocol (LIGHT)

Поточна ціна Lightning Protocol (LIGHT) сьогодні становить 0.00742453 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LIGHT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Lightning Protocol:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 70.71 USD

- зміна ціни Lightning Protocol протягом дня — -1.28%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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