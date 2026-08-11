Сьогоднішня ціна LightLink

Поточна ціна LightLink (LL) сьогодні становить $ 0,00119504, зі зміною 0,41% за останні 24 години. Поточний курс конвертації LL до USD становить $ 0,00119504 за LL.

LightLink наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 97 599, з циркуляційною пропозицією у 81,67M LL. Протягом останніх 24 годин LL торгувався між $ 0,00119216 (мінімум) та $ 0,00120183 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,162301, тоді як історичний мінімум — $ 0,00117736.

У короткостроковій динаміці LL змінився на +0,08% за останню годину та на +0,10% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 31,81K.

Ринкова інформація щодо LightLink (LL)

Ринкова капіталізація $ 97,60K$ 97,60K $ 97,60K Обсяг (за 24 год) $ 31,81K$ 31,81K $ 31,81K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,20M$ 1,20M $ 1,20M Циркуляційне постачання 81,67M 81,67M 81,67M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація LightLink — $ 97,60K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 31,81K. Циркуляційна пропозиція LL — 81,67M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,20M.