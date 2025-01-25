Ціна Lightbeam Courier Coin (LBCC)
Поточна ціна Lightbeam Courier Coin (LBCC) сьогодні становить 0.18749 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LBCC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Lightbeam Courier Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.42 USD
- зміна ціни Lightbeam Courier Coin протягом дня — -0.73%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Lightbeam Courier Coin до USD становила $ -0.0013850602831603.
За останні 30 днів зміна ціни Lightbeam Courier Coin до USD становила $ +0.1859173901.
За останні 60 днів зміна ціни Lightbeam Courier Coin до USD становила $ +0.6312369072.
За останні 90 днів зміна ціни Lightbeam Courier Coin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0013850602831603
|-0.73%
|30 днів
|$ +0.1859173901
|+99.16%
|60 днів
|$ +0.6312369072
|+336.68%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Lightbeam Courier Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.08%
-0.73%
-14.40%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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