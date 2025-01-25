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Ціна Lightbeam Courier Coin (LBCC)

USD

Графік ціни Lightbeam Courier Coin (LBCC) в реальному часі

$0.18749
$0.18749$0.18749
-0.70%(1D)

Сьогоднішня ціна Lightbeam Courier Coin (LBCC)

Поточна ціна Lightbeam Courier Coin (LBCC) сьогодні становить 0.18749 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LBCC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Lightbeam Courier Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.42 USD
- зміна ціни Lightbeam Courier Coin протягом дня — -0.73%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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Цінові показники Lightbeam Courier Coin (LBCC) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Lightbeam Courier Coin до USD становила $ -0.0013850602831603.
За останні 30 днів зміна ціни Lightbeam Courier Coin до USD становила $ +0.1859173901.
За останні 60 днів зміна ціни Lightbeam Courier Coin до USD становила $ +0.6312369072.
За останні 90 днів зміна ціни Lightbeam Courier Coin до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.0013850602831603-0.73%
30 днів$ +0.1859173901+99.16%
60 днів$ +0.6312369072+336.68%
90 днів$ 0--

Аналіз цін Lightbeam Courier Coin (LBCC)

Останній аналіз цін Lightbeam Courier Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.185205
$ 0.185205$ 0.185205

$ 0.188981
$ 0.188981$ 0.188981

$ 22.35
$ 22.35$ 22.35

+0.08%

-0.73%

-14.40%

Ринкова інформація Lightbeam Courier Coin (LBCC)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 6.42
$ 6.42$ 6.42

0.00
0.00 0.00

Що таке Lightbeam Courier Coin ( LBCC)

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Lightbeam Courier Coin (LBCC)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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