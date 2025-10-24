Інформація щодо ціни Light Speed Cat (LSCAT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00171341$ 0,00171341 $ 0,00171341 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,28% Зміна ціни (1 дн.) +2,48% Зміна ціни (за 7 дн.) -2,51% Зміна ціни (за 7 дн.) -2,51%

Актуальна ціна Light Speed Cat (LSCAT) становить --. За останні 24 години LSCAT торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум LSCAT становить $ 0,00171341, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то LSCAT змінився на -0,28% за останню годину, +2,48% за 24 години та на -2,51% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Light Speed Cat (LSCAT)

Ринкова капіталізація $ 38,45K$ 38,45K $ 38,45K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 38,45K$ 38,45K $ 38,45K Циркуляційне постачання 79,15M 79,15M 79,15M Загальна пропозиція 79 153 953,78142387 79 153 953,78142387 79 153 953,78142387

Поточна ринкова капіталізація Light Speed Cat — $ 38,45K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція LSCAT — 79,15M, зі загальною пропозицією 79153953.78142387. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 38,45K.