Ціна Light Defi (LIGHT)
Поточна ціна Light Defi (LIGHT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LIGHT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Light Defi:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 479.15 USD
- зміна ціни Light Defi протягом дня — +1.72%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Light Defi до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Light Defi до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Light Defi до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Light Defi до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.72%
|30 днів
|$ 0
|-9.01%
|60 днів
|$ 0
|-6.99%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Light Defi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.01%
+1.72%
-3.42%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
LIGHT DEFI is an alternative to the financial system based on protocols and technological and industrial options to provide consumers with access to quality energy, based on a clean, reliable and sustainable energy matrix. Deflationary BEP-20 token that directly finances the construction of photovoltaic solar power plants in Brazil and worldwide. Brazil is one of the countries with the greatest potential for generating renewable energy in the world. You acquire tokens and as a reward you will receive more tokens from the profits earned by the solar power plants.
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