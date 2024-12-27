Сьогоднішня ціна Lifty (LQT)

Поточна ціна Lifty (LQT) сьогодні становить 0.00383715 USD з ринковою капіталізацією $ 154.67K USD. Ціна LQT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Lifty:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.89 USD

- зміна ціни Lifty протягом дня — -0.38%

- циркуляційна пропозиція – 40.31M USD

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