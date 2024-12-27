Ціна Lifty (LQT)
Поточна ціна Lifty (LQT) сьогодні становить 0.00383715 USD з ринковою капіталізацією $ 154.67K USD. Ціна LQT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Lifty:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.89 USD
- зміна ціни Lifty протягом дня — -0.38%
- циркуляційна пропозиція – 40.31M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Lifty до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Lifty до USD становила $ +0.0001224281.
За останні 60 днів зміна ціни Lifty до USD становила $ +0.0006102399.
За останні 90 днів зміна ціни Lifty до USD становила $ +0.0001575342916406572.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.38%
|30 днів
|$ +0.0001224281
|+3.19%
|60 днів
|$ +0.0006102399
|+15.90%
|90 днів
|$ +0.0001575342916406572
|+4.28%
Останній аналіз цін Lifty: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.38%
-5.03%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Lifty platform is delighted to present the LQT token — the native Liquidifty platform token that will act as a utility carrier within the system, allowing users and holders to gain access to a broad range of exciting and interesting features.
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