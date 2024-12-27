Сьогоднішня ціна Lift Dollar (USDL)

Поточна ціна Lift Dollar (USDL) сьогодні становить 0.998971 USD з ринковою капіталізацією $ 140.66M USD. Ціна USDL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Lift Dollar:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 179.78K USD

- зміна ціни Lift Dollar протягом дня — -0.11%

- циркуляційна пропозиція – 140.81M USD

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