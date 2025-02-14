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Ціна Lifinity (LFNTY)

USD

Графік ціни Lifinity (LFNTY) в реальному часі

$1.74
$1.74$1.74
+0.50%(1D)

Сьогоднішня ціна Lifinity (LFNTY)

Поточна ціна Lifinity (LFNTY) сьогодні становить 1.74 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LFNTY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Lifinity:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 52.20K USD
- зміна ціни Lifinity протягом дня — +0.60%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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Цінові показники Lifinity (LFNTY) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Lifinity до USD становила $ +0.01040727.
За останні 30 днів зміна ціни Lifinity до USD становила $ +0.7091279520.
За останні 60 днів зміна ціни Lifinity до USD становила $ +0.3705206460.
За останні 90 днів зміна ціни Lifinity до USD становила $ +0.8200189179161312.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.01040727+0.60%
30 днів$ +0.7091279520+40.75%
60 днів$ +0.3705206460+21.29%
90 днів$ +0.8200189179161312+89.13%

Аналіз цін Lifinity (LFNTY)

Останній аналіз цін Lifinity: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 1.73
$ 1.73$ 1.73

$ 1.75
$ 1.75$ 1.75

$ 25.03
$ 25.03$ 25.03

+0.10%

+0.60%

-1.28%

Ринкова інформація Lifinity (LFNTY)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 52.20K
$ 52.20K$ 52.20K

0.00
0.00 0.00

Що таке Lifinity ( LFNTY)

The first proactive market maker on Solana, designed to improve capital efficiency and reduce impermanent loss

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Ресурс Lifinity (LFNTY)

Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

LFNTY до місцевих валют

1 LFNTY до AUD
A$2.7492
1 LFNTY до GBP
1.3746
1 LFNTY до EUR
1.653
1 LFNTY до USD
$1.74
1 LFNTY до MYR
RM7.743
1 LFNTY до TRY
62.9706
1 LFNTY до JPY
¥266.046
1 LFNTY до RUB
155.73
1 LFNTY до INR
150.9972
1 LFNTY до IDR
Rp28,064.5122
1 LFNTY до PHP
100.6764
1 LFNTY до EGP
￡E.88.0962
1 LFNTY до BRL
R$10.0224
1 LFNTY до CAD
C$2.4534
1 LFNTY до BDT
211.7406
1 LFNTY до NGN
2,620.4748
1 LFNTY до UAH
72.6972
1 LFNTY до VES
Bs106.14
1 LFNTY до PKR
Rs486.2952
1 LFNTY до KZT
870.435
1 LFNTY до THB
฿58.5858
1 LFNTY до TWD
NT$56.8632
1 LFNTY до CHF
Fr1.566
1 LFNTY до HKD
HK$13.5372
1 LFNTY до MAD
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