Сьогоднішня ціна Lifinity (LFNTY)

Поточна ціна Lifinity (LFNTY) сьогодні становить 1.74 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LFNTY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Lifinity:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 52.20K USD

- зміна ціни Lifinity протягом дня — +0.60%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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