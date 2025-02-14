Ціна Lifinity (LFNTY)
Поточна ціна Lifinity (LFNTY) сьогодні становить 1.74 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LFNTY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Lifinity:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 52.20K USD
- зміна ціни Lifinity протягом дня — +0.60%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Lifinity до USD становила $ +0.01040727.
За останні 30 днів зміна ціни Lifinity до USD становила $ +0.7091279520.
За останні 60 днів зміна ціни Lifinity до USD становила $ +0.3705206460.
За останні 90 днів зміна ціни Lifinity до USD становила $ +0.8200189179161312.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.01040727
|+0.60%
|30 днів
|$ +0.7091279520
|+40.75%
|60 днів
|$ +0.3705206460
|+21.29%
|90 днів
|$ +0.8200189179161312
|+89.13%
Останній аналіз цін Lifinity: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.10%
+0.60%
-1.28%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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