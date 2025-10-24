Інформація щодо ціни LIFI (LIFI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,03303058$ 0,03303058 $ 0,03303058 Найнижча ціна $ 0,00861055$ 0,00861055 $ 0,00861055 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) -15,12% Зміна ціни (за 7 дн.) -15,12%

Актуальна ціна LIFI (LIFI) становить $0,00885281. За останні 24 години LIFI торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум LIFI становить $ 0,03303058, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00861055.

Що стосується короткострокових результатів, то LIFI змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на -15,12% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо LIFI (LIFI)

Ринкова капіталізація $ 66,40K$ 66,40K $ 66,40K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 66,40K$ 66,40K $ 66,40K Циркуляційне постачання 7,50M 7,50M 7,50M Загальна пропозиція 7 500 000,0 7 500 000,0 7 500 000,0

Поточна ринкова капіталізація LIFI — $ 66,40K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція LIFI — 7,50M, зі загальною пропозицією 7500000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 66,40K.