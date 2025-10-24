Актуальна ціна LIFI сьогодні становить 0,00885281 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни LIFI до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни LIFI на MEXC вже зараз.Актуальна ціна LIFI сьогодні становить 0,00885281 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни LIFI до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни LIFI на MEXC вже зараз.

Актуальна ціна 1 LIFI до USD:

$0,00885281
$0,00885281
0,00%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
Графік ціни LIFI (LIFI) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:32:11 (UTC+8)

Інформація щодо ціни LIFI (LIFI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0,03303058
$ 0,03303058

$ 0,00861055
$ 0,00861055

--

--

-15,12%

-15,12%

Актуальна ціна LIFI (LIFI) становить $0,00885281. За останні 24 години LIFI торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум LIFI становить $ 0,03303058, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00861055.

Що стосується короткострокових результатів, то LIFI змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на -15,12% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо LIFI (LIFI)

$ 66,40K
$ 66,40K

--
--

$ 66,40K
$ 66,40K

7,50M
7,50M

7 500 000,0
7 500 000,0

Поточна ринкова капіталізація LIFI — $ 66,40K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція LIFI — 7,50M, зі загальною пропозицією 7500000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 66,40K.

Історія ціни LIFI (LIFI) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни LIFI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни LIFI до USD становила $ -0,0060873461.
За останні 60 днів зміна ціни LIFI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни LIFI до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ -0,0060873461-68,76%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке LIFI (LIFI)

LiFi (LIFI) is a privacy-first browser extension project that brings blockchain principles to everyday browsing. Built on Ethereum, LiFi helps users reclaim control of their online time by offering detailed insights into digital habits while ensuring data stays fully private on-device. Combining productivity tracking, AI-powered analysis, and transparency into online tracking, LiFi empowers users to work smarter without compromising security. Backed by a growing community of privacy advocates, LiFi represents a new wave of utility-driven crypto projects where productivity meets digital sovereignty.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни LIFI (USD)

Скільки коштуватиме LIFI (LIFI) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів LIFI (LIFI) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо LIFI.

Перегляньте прогноз ціни LIFI вже зараз!

LIFI до місцевих валют

Токеноміка LIFI (LIFI)

Розуміння токеноміки LIFI (LIFI) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена LIFI зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про LIFI (LIFI)

Скільки сьогодні коштує LIFI (LIFI)?
Актуальна ціна LIFI у USD становить 0,00885281 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна LIFI до USD?
Поточна ціна LIFI до USD — $ 0,00885281. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація LIFI?
Ринкова капіталізація LIFI — $ 66,40K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція LIFI?
Циркуляційна пропозиція LIFI — 7,50M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) LIFI?
LIFI досяг історичної максимальної ціни у 0,03303058 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) LIFI?
Історична мінімальна ціна LIFI становила 0,00861055 USD.
Який обсяг торгівлі LIFI?
Актуальний обсяг торгівлі LIFI за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна LIFI цього року?
LIFI може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни LIFI для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:32:11 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.