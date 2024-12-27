Сьогоднішня ціна Lifeform (LFT)

Поточна ціна Lifeform (LFT) сьогодні становить 0.01310495 USD з ринковою капіталізацією $ 1.57M USD. Ціна LFT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Lifeform:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 59.69K USD

- зміна ціни Lifeform протягом дня — +0.34%

- циркуляційна пропозиція – 120.00M USD

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