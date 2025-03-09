Сьогоднішня ціна lifedog (LFDOG)

Поточна ціна lifedog (LFDOG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 5.57K USD. Ціна LFDOG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності lifedog:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.05 USD

- зміна ціни lifedog протягом дня — +1.55%

- циркуляційна пропозиція – 952.00M USD

Отримуйте оновлення цін LFDOG до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни LFDOG.