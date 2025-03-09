Ціна lifedog (LFDOG)
Поточна ціна lifedog (LFDOG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 5.57K USD. Ціна LFDOG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності lifedog:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.05 USD
- зміна ціни lifedog протягом дня — +1.55%
- циркуляційна пропозиція – 952.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни lifedog до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни lifedog до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни lifedog до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни lifedog до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.55%
|30 днів
|$ 0
|-99.07%
|60 днів
|$ 0
|-99.53%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін lifedog: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+1.55%
-13.75%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
LIFEDOG – The King of All Dog Coins LIFEDOG is the The Harbinger of Bull Runs. King of All Dog Coins. The Great Dog, The True King, The Resurrector of Dead Memes, The Herald of Meme Rebirth, The Healer of Broken Dreams, The Restorer of Meme Glory. Memes? They are our language. Money? It is our destiny. $LIFEDOG is the catalyst for both. A dog with the power to change the fate of all meme coins, he has come to Earth to revive every meme from the ashes and lead us all to the moon. KEY FEATURES Memes Communities Absorbtion! LIFE, FUN, PROFIT Fairlaunch No MM, No VCs Huge celebrity support
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