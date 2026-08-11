Сьогоднішня ціна Life Crypto

Поточна ціна Life Crypto (LIFE) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.75% за останні 24 години. Поточний курс конвертації LIFE до USD становить $ 0 за LIFE.

Life Crypto наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 26,328, з циркуляційною пропозицією у 2.75B LIFE. Протягом останніх 24 годин LIFE торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.02097488, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці LIFE змінився на -- за останню годину та на +15.32% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Life Crypto (LIFE)

Ринкова капіталізація $ 26.33K$ 26.33K $ 26.33K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 60.30K$ 60.30K $ 60.30K Циркуляційне постачання 2.75B 2.75B 2.75B Загальна пропозиція 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Life Crypto — $ 26.33K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція LIFE — 2.75B, зі загальною пропозицією 10000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 60.30K.