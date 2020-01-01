Токеноміка life changing pill (PILL) Дізнайтеся ключову інформацію про life changing pill (PILL), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація life changing pill (PILL) Life Changing Pill is a community-driven meme coin that tokenizes the meme-coin culture that pump.fun has created. It embraces and celebrate the absurd, reality-bending, ridiculous, inspiring, cruel, generous and vast possibilities that could happen in pump.fun. It highlights the fact that every day could be a life changing day in the pump.fun "trenches". Life changing pill is an authentic narrative and aims to be the one representative of pump.fun meme-coin culture. The community engages in activities that highlight the impact pump.fun has had in the crypto space. Офіційний вебсайт: https://pill.fun/ Купити PILL зараз!

Токеноміка та аналіз ціни life changing pill (PILL) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена life changing pill (PILL), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 438,28K $ 438,28K $ 438,28K Загальна пропозиція: $ 999,42M $ 999,42M $ 999,42M Циркуляційна пропозиція: $ 999,42M $ 999,42M $ 999,42M FDV (повністю розведена вартість): $ 438,28K $ 438,28K $ 438,28K Історичний максимум: $ 0,00554118 $ 0,00554118 $ 0,00554118 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00043854 $ 0,00043854 $ 0,00043854 Дізнайтеся більше про ціну life changing pill (PILL)

Токеноміка life changing pill (PILL): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки life changing pill (PILL) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів PILL, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PILL, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку PILL, досліджуйте ціну токена PILL в реальному часі!

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