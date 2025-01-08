Ціна Lidya (LIDYA)
Поточна ціна Lidya (LIDYA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 11.46K USD. Ціна LIDYA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Lidya:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.77K USD
- зміна ціни Lidya протягом дня — -1.81%
- циркуляційна пропозиція – 2.50B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Lidya до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Lidya до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Lidya до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Lidya до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.81%
|30 днів
|$ 0
|-18.48%
|60 днів
|$ 0
|-26.05%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Lidya: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.01%
-1.81%
-7.88%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
LIDYA is a crypto asset developed by Bitci Borsa Teknoloji Anonim Limited on Bitcichain. LIDYA TOKEN is a digital asset designed to provide its holders with high-yield staking opportunities, aiming for them to earn passive income. LIDYA TOKEN holders have the chance to increase their holdings of LIDYA by taking advantage of the high-yield staking opportunities they will obtain.
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