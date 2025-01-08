Сьогоднішня ціна Lidya (LIDYA)

Поточна ціна Lidya (LIDYA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 11.46K USD. Ціна LIDYA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Lidya:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.77K USD

- зміна ціни Lidya протягом дня — -1.81%

- циркуляційна пропозиція – 2.50B USD

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