Токеноміка Lido Staked SOL (STSOL) Дізнайтеся ключову інформацію про Lido Staked SOL (STSOL), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Lido Staked SOL (STSOL) ‘Lido for Solana’ is a Lido-DAO governed liquid staking protocol for the Solana blockchain. Anyone who stakes their SOL tokens with Lido will be issued an on-chain representation of SOL staking position with Lido validators, called stSOL. This will allow Solana token holders to get liquidity on their staked assets which can then be traded, or further utilized as collateral in DeFi products. stSOL is the liquid token that represents your share of the total SOL pool deposited with Lido. As soon as you delegate to the pool, you receive the newly minted stSOL. Over time, as your SOL delegation accrues rewards, the value of your stSOL appreciates. There is no waiting time for receiving stSOL tokens. Офіційний вебсайт: https://solana.lido.fi/ Купити STSOL зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Lido Staked SOL (STSOL) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Lido Staked SOL (STSOL), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 19,17M $ 19,17M $ 19,17M Загальна пропозиція: $ 106,16K $ 106,16K $ 106,16K Циркуляційна пропозиція: $ 106,16K $ 106,16K $ 106,16K FDV (повністю розведена вартість): $ 19,17M $ 19,17M $ 19,17M Історичний максимум: $ 350,04 $ 350,04 $ 350,04 Історичний мінімум: $ 8,65 $ 8,65 $ 8,65 Поточна ціна: $ 180,74 $ 180,74 $ 180,74 Дізнайтеся більше про ціну Lido Staked SOL (STSOL)

Токеноміка Lido Staked SOL (STSOL): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Lido Staked SOL (STSOL) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів STSOL, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів STSOL, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку STSOL, досліджуйте ціну токена STSOL в реальному часі!

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