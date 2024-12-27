Сьогоднішня ціна Lido Staked SOL (STSOL)

Поточна ціна Lido Staked SOL (STSOL) сьогодні становить 231.05 USD з ринковою капіталізацією $ 24.50M USD. Ціна STSOL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Lido Staked SOL:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 131.35K USD

- зміна ціни Lido Staked SOL протягом дня — +0.64%

- циркуляційна пропозиція – 106.16K USD

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