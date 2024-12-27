Ціна Lido Staked SOL (STSOL)
Поточна ціна Lido Staked SOL (STSOL) сьогодні становить 231.05 USD з ринковою капіталізацією $ 24.50M USD. Ціна STSOL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Lido Staked SOL:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 131.35K USD
- зміна ціни Lido Staked SOL протягом дня — +0.64%
- циркуляційна пропозиція – 106.16K USD
Отримуйте оновлення цін STSOL до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни STSOL.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Lido Staked SOL до USD становила $ +1.47.
За останні 30 днів зміна ціни Lido Staked SOL до USD становила $ -43.7453434400.
За останні 60 днів зміна ціни Lido Staked SOL до USD становила $ +18.3864737950.
За останні 90 днів зміна ціни Lido Staked SOL до USD становила $ +41.31098110602874.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +1.47
|+0.64%
|30 днів
|$ -43.7453434400
|-18.93%
|60 днів
|$ +18.3864737950
|+7.96%
|90 днів
|$ +41.31098110602874
|+21.77%
Останній аналіз цін Lido Staked SOL: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.04%
+0.64%
+4.56%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
‘Lido for Solana’ is a Lido-DAO governed liquid staking protocol for the Solana blockchain. Anyone who stakes their SOL tokens with Lido will be issued an on-chain representation of SOL staking position with Lido validators, called stSOL. This will allow Solana token holders to get liquidity on their staked assets which can then be traded, or further utilized as collateral in DeFi products. stSOL is the liquid token that represents your share of the total SOL pool deposited with Lido. As soon as you delegate to the pool, you receive the newly minted stSOL. Over time, as your SOL delegation accrues rewards, the value of your stSOL appreciates. There is no waiting time for receiving stSOL tokens.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 STSOL до AUD
A$369.68
|1 STSOL до GBP
￡182.5295
|1 STSOL до EUR
€219.4975
|1 STSOL до USD
$231.05
|1 STSOL до MYR
RM1,032.7935
|1 STSOL до TRY
₺8,137.581
|1 STSOL до JPY
¥36,429.6535
|1 STSOL до RUB
₽24,345.7385
|1 STSOL до INR
₹19,759.396
|1 STSOL до IDR
Rp3,726,612.3815
|1 STSOL до PHP
₱13,449.4205
|1 STSOL до EGP
￡E.11,753.5135
|1 STSOL до BRL
R$1,427.889
|1 STSOL до CAD
C$330.4015
|1 STSOL до BDT
৳27,564.265
|1 STSOL до NGN
₦357,660.779
|1 STSOL до UAH
₴9,671.753
|1 STSOL до VES
Bs11,783.55
|1 STSOL до PKR
Rs64,215.7265
|1 STSOL до KZT
₸119,529.0965
|1 STSOL до THB
฿7,846.458
|1 STSOL до TWD
NT$7,587.682
|1 STSOL до CHF
Fr207.945
|1 STSOL до HKD
HK$1,792.948
|1 STSOL до MAD
.د.م2,324.363