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Ціна Lido Staked SOL (STSOL)

USD

Графік ціни Lido Staked SOL (STSOL) в реальному часі

$230.82
$230.82$230.82
+0.50%(1D)

Сьогоднішня ціна Lido Staked SOL (STSOL)

Поточна ціна Lido Staked SOL (STSOL) сьогодні становить 231.05 USD з ринковою капіталізацією $ 24.50M USD. Ціна STSOL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Lido Staked SOL:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 131.35K USD
- зміна ціни Lido Staked SOL протягом дня — +0.64%
- циркуляційна пропозиція – 106.16K USD

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Цінові показники Lido Staked SOL (STSOL) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Lido Staked SOL до USD становила $ +1.47.
За останні 30 днів зміна ціни Lido Staked SOL до USD становила $ -43.7453434400.
За останні 60 днів зміна ціни Lido Staked SOL до USD становила $ +18.3864737950.
За останні 90 днів зміна ціни Lido Staked SOL до USD становила $ +41.31098110602874.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +1.47+0.64%
30 днів$ -43.7453434400-18.93%
60 днів$ +18.3864737950+7.96%
90 днів$ +41.31098110602874+21.77%

Аналіз цін Lido Staked SOL (STSOL)

Останній аналіз цін Lido Staked SOL: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 226.75
$ 226.75$ 226.75

$ 234.65
$ 234.65$ 234.65

$ 318.78
$ 318.78$ 318.78

+0.04%

+0.64%

+4.56%

Ринкова інформація Lido Staked SOL (STSOL)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 24.50M
$ 24.50M$ 24.50M

$ 131.35K
$ 131.35K$ 131.35K

106.16K
106.16K 106.16K

Що таке Lido Staked SOL ( STSOL)

‘Lido for Solana’ is a Lido-DAO governed liquid staking protocol for the Solana blockchain. Anyone who stakes their SOL tokens with Lido will be issued an on-chain representation of SOL staking position with Lido validators, called stSOL. This will allow Solana token holders to get liquidity on their staked assets which can then be traded, or further utilized as collateral in DeFi products. stSOL is the liquid token that represents your share of the total SOL pool deposited with Lido. As soon as you delegate to the pool, you receive the newly minted stSOL. Over time, as your SOL delegation accrues rewards, the value of your stSOL appreciates. There is no waiting time for receiving stSOL tokens.

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Ресурс Lido Staked SOL (STSOL)

Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

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