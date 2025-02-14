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Ціна Lido Staked Matic (STMATIC)

USD

Графік ціни Lido Staked Matic (STMATIC) в реальному часі

$0.360015
$0.360015$0.360015
-3.30%(1D)

Сьогоднішня ціна Lido Staked Matic (STMATIC)

Поточна ціна Lido Staked Matic (STMATIC) сьогодні становить 0.360015 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна STMATIC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Lido Staked Matic:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 35.14K USD
- зміна ціни Lido Staked Matic протягом дня — -3.39%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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Цінові показники Lido Staked Matic (STMATIC) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Lido Staked Matic до USD становила $ -0.012666380732863.
За останні 30 днів зміна ціни Lido Staked Matic до USD становила $ -0.1127044598.
За останні 60 днів зміна ціни Lido Staked Matic до USD становила $ -0.1762176220.
За останні 90 днів зміна ціни Lido Staked Matic до USD становила $ -0.06319998530827056.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.012666380732863-3.39%
30 днів$ -0.1127044598-31.30%
60 днів$ -0.1762176220-48.94%
90 днів$ -0.06319998530827056-14.93%

Аналіз цін Lido Staked Matic (STMATIC)

Останній аналіз цін Lido Staked Matic: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.354893
$ 0.354893$ 0.354893

$ 0.374812
$ 0.374812$ 0.374812

$ 1.87
$ 1.87$ 1.87

+0.35%

-3.39%

+5.51%

Ринкова інформація Lido Staked Matic (STMATIC)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 35.14K
$ 35.14K$ 35.14K

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0.00 0.00

Що таке Lido Staked Matic ( STMATIC)

Lido for Polygon is a liquid staking solution for MATIC backed by industry-leading staking providers. Lido lets users earn MATIC staking rewards without needing to maintain infrastructure and enables them to trade staked positions, as well as participate in on-chain decentralized finance with their staked assets. Lido for Polygon gives users options to: - Stake their MATIC tokens in a decentralized and secure way - Use their stMATIC on the secondary market - Do all of the above simply and easily with a click of a button on the UI stMATIC is an ERC20 token that represents the account’s share of the total supply of MATIC tokens inside PoLido system. It is a non-rebasable token, which means that the amount of tokens in the user’s wallet is not going to change. During time, the value of this token is changing, since the amount of MATIC tokens inside the protocol is not constant.

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Ресурс Lido Staked Matic (STMATIC)

Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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