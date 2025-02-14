Ціна Lido Staked Matic (STMATIC)
Поточна ціна Lido Staked Matic (STMATIC) сьогодні становить 0.360015 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна STMATIC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Lido Staked Matic:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 35.14K USD
- зміна ціни Lido Staked Matic протягом дня — -3.39%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Lido Staked Matic до USD становила $ -0.012666380732863.
За останні 30 днів зміна ціни Lido Staked Matic до USD становила $ -0.1127044598.
За останні 60 днів зміна ціни Lido Staked Matic до USD становила $ -0.1762176220.
За останні 90 днів зміна ціни Lido Staked Matic до USD становила $ -0.06319998530827056.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.012666380732863
|-3.39%
|30 днів
|$ -0.1127044598
|-31.30%
|60 днів
|$ -0.1762176220
|-48.94%
|90 днів
|$ -0.06319998530827056
|-14.93%
Останній аналіз цін Lido Staked Matic: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.35%
-3.39%
+5.51%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Lido for Polygon is a liquid staking solution for MATIC backed by industry-leading staking providers. Lido lets users earn MATIC staking rewards without needing to maintain infrastructure and enables them to trade staked positions, as well as participate in on-chain decentralized finance with their staked assets. Lido for Polygon gives users options to: - Stake their MATIC tokens in a decentralized and secure way - Use their stMATIC on the secondary market - Do all of the above simply and easily with a click of a button on the UI stMATIC is an ERC20 token that represents the account’s share of the total supply of MATIC tokens inside PoLido system. It is a non-rebasable token, which means that the amount of tokens in the user’s wallet is not going to change. During time, the value of this token is changing, since the amount of MATIC tokens inside the protocol is not constant.
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