Сьогоднішня ціна Lido Staked Matic (STMATIC)

Поточна ціна Lido Staked Matic (STMATIC) сьогодні становить 0.360015 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна STMATIC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Lido Staked Matic:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 35.14K USD

- зміна ціни Lido Staked Matic протягом дня — -3.39%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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